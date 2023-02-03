Продюсер «Аватара» раскрыл интересные подробности о будущих фильмах

Продюсер «Аватара» Джон Ландау рассказал, что нового стоит ждать от предстоящей картины «Аватар 3» Джеймса Кэмерона и других последующих картин. Подробностями он поделился в интервью изданию Empire, которое 2 февраля цитирует Deadline . Согласно информации СМИ, в новом фильме снимется внучка Чарли Чаплина — Уна Кастилья Чаплин, 36-летняя испано-шведская актриса, снимавшаяся в «Игре престолов» HBO. В новом «Аватаре» она получила роль Варанг, лидера менее миролюбивого племени на’ви, которое уже окрестили «пепельным народом»: они — люди огня.

В интервью изданию продюсер объяснил, что как люди есть хорошие и плохие, так и на’ви. По какой причине они такими становятся — и есть тема фильма.



Ландау также рассказал, что время действия четвертого «Аватара» будет отнесено далеко от предыдущих событий картины, а в пятом зритель переместится на Землю. Увиденное будет не слишком отличаться от того, что есть: люди будут страдать от перенаселения планеты и истощения природных ресурсов. Однако картина будет не такой мрачной: режиссер хочет показать, что наш мир еще можно изменить.

