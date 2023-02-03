В прокат выходит комедия о попаданце в лихие 90-е

9 февраля в кино — комедия «Быть». В главной роли — Олег Гаас («Монастырь», «Триггер»). Здесь он играет популярного блогера и рэпера Илью, который живёт на широкую ногу — думает только о себе, конфликтует с родителями, а о детях и не задумывается. Внезапно по волшебству он попадает в прошлое — в 1993 год, еще до своего рождения, где встречает своих молодых родителей. Пока Илья не выучит этот жизненный урок — обратно ему не вернуться.
Фильм снял режиссер и актер Александр Ковтунец (в кадре он тоже появляется в роли злодея Валеры, бандита и любящего отца). До этого Ковтунец сделал цикл одноименных короткометражных картин на ту же тему. Но в новом фильме использованы передовые технологии киноискусства — автомобильные погони, например, снимались с теми же средствами, которые используют создатели франшизы «Форсаж».
12+
Федор Дубшан