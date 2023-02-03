Вейпы и жидкости для них исчезнут с Wildberries

Онлайн-ретейлер Wildberries запретит продажу вейпов и безникотиновых жидкостей для них со следующей недели. Об этом 3 февраля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса. По словам представителей, дело в том, что недобросовестные продавцы могли предлагать никотиносодержащую продукцию под видом безникотиновой.



«Полностью ограничиваем продажу вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей, даже безникотиновых. Новость об изменениях выпустили для продавцов в договоре-оферте 31 января, с 7 февраля они вступят в силу», — заявил представитель Wildberries.