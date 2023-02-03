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    Вейпы и жидкости для них исчезнут с Wildberries

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    2 комментария

    Онлайн-ретейлер Wildberries запретит продажу вейпов и безникотиновых жидкостей для них со следующей недели. Об этом 3 февраля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса. По словам представителей, дело в том, что недобросовестные продавцы могли предлагать никотиносодержащую продукцию под видом безникотиновой.

    «Полностью ограничиваем продажу вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей, даже безникотиновых. Новость об изменениях выпустили для продавцов в договоре-оферте 31 января, с 7 февраля они вступят в силу», — заявил представитель Wildberries.

    В России участились случаи гибели подростков после использования вейпов и POD-систем. Так, в январе в Петербурге умер юноша. После этого полиция начала проверять точки, торгующие жидкостями для заправки устройств. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить предложения о запрете вейпов, в Роспотребнадзоре идею поддержали.

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    ВейпыWildberriesЖидкость для вейпаЗапрет продажи вейпов
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    Комментарии 2

    Гость03 Фев 2023 в 10:31
    Давно пора!
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