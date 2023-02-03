    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -7

    1 м/с, ю-з

    756мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd70.04eur76.96

    Соседи рассказали про жителя Уфы, который зарезал сыновей и покончил с собой

    1571
    1 комментарий

    Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту убийства двух детей в Уфе. По предварительной информации, 3 февраля мальчиков зарезал их отец, а после покончил с собой. Его жена с 10-летней дочерью успели выйти из квартиры.

    Как выяснил портал UFA1.RU, мужчине был 41 год. Он работал инженером в компании, которая производит нефтегазовое оборудование. Соседи утверждают, что семья была благополучная, а ее глава не злоупотреблял алкоголем и был вежливым, приятным в общении и не агрессивным. Они также рассказали, что слышали звуки скандала из квартиры утром.

    Фото: UFA1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Трагедия произошла в доме на улице Степана Кувыкина. Утром к соседям за помощью пришла женщина с девочкой и попросила утихомирить мужа, который вел себя неадекватно и скандалил. Когда они все вместе подошли к двери квартиры, она оказалась заперта. Пришлось вызывать сотрудников МЧС, которые вскрыли дверь. В квартире обнаружили тела мальчиков 6 и 13 лет с ножевыми ранениями и тело главы семейства.

    СК РФ по Республике Башкортостан

    Что стало причиной случившегося, пока не уточняется. По некоторым данным у мужчины были проблемы на работе.

    Фото: UFA1.RU

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Отец убил детейСуицидУбийствоОтец убил сына
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close