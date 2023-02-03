Соседи рассказали про жителя Уфы, который зарезал сыновей и покончил с собой

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту убийства двух детей в Уфе. По предварительной информации, 3 февраля мальчиков зарезал их отец, а после покончил с собой. Его жена с 10-летней дочерью успели выйти из квартиры.
Как выяснил портал UFA1.RU, мужчине был 41 год. Он работал инженером в компании, которая производит нефтегазовое оборудование. Соседи утверждают, что семья была благополучная, а ее глава не злоупотреблял алкоголем и был вежливым, приятным в общении и не агрессивным. Они также рассказали, что слышали звуки скандала из квартиры утром.
Трагедия произошла в доме на улице Степана Кувыкина. Утром к соседям за помощью пришла женщина с девочкой и попросила утихомирить мужа, который вел себя неадекватно и скандалил. Когда они все вместе подошли к двери квартиры, она оказалась заперта. Пришлось вызывать сотрудников МЧС, которые вскрыли дверь. В квартире обнаружили тела мальчиков 6 и 13 лет с ножевыми ранениями и тело главы семейства.
СК РФ по Республике Башкортостан
Что стало причиной случившегося, пока не уточняется. По некоторым данным у мужчины были проблемы на работе.