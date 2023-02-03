    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -7

    1 м/с, ю-з

    756мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd70.04eur76.96

    В Уфе многодетный отец убил двух сыновей и покончил с собой

    26696
    6 комментариев

    В Уфе мужчина расправился с собственными детьми, а затем покончил с собой. Его жена и дочь спаслись. Подробности сообщает «Башинформ» 3 февраля со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Трагедия произошла в доме на улице Степана Кувыкина. Утром в квартиру одной из жительниц дома постучала соседка. Женщина была вместе с 10-летней дочерью. Она попросила мужа соседки поговорить с ее мужем, который устроил дома скандал и вел себя неадекватно.

    Когда они все вместе подошли к двери квартиры, она оказалась заперта. Пришлось вызывать сотрудников МЧС, которые вскрыли дверь и вошли внутрь. В квартире обнаружили тела мальчиков 6 и 13 лет с ножевыми ранениями и тело главы семейства. По предварительной информации, мужчина убил сыновей, а после совершил суицид.

    На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Как добавил источник, семья на учете не состояла, мужчина работал в крупной компании, находился в отпуске.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Отец убил детейСуицидУбийствоУбийство детейОтец убил сына
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ28

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close