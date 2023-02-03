В Уфе многодетный отец убил двух сыновей и покончил с собой

В Уфе мужчина расправился с собственными детьми, а затем покончил с собой. Его жена и дочь спаслись. Подробности сообщает «Башинформ» 3 февраля со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла в доме на улице Степана Кувыкина. Утром в квартиру одной из жительниц дома постучала соседка. Женщина была вместе с 10-летней дочерью. Она попросила мужа соседки поговорить с ее мужем, который устроил дома скандал и вел себя неадекватно.

Когда они все вместе подошли к двери квартиры, она оказалась заперта. Пришлось вызывать сотрудников МЧС, которые вскрыли дверь и вошли внутрь. В квартире обнаружили тела мальчиков 6 и 13 лет с ножевыми ранениями и тело главы семейства. По предварительной информации, мужчина убил сыновей, а после совершил суицид.