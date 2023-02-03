Дрон Якунина вне подозрений. Норвегия отказала в пересмотре его оправдания

Апелляционный суд в Норвегии поддержал оправдательный вердикт, в котором нижняя инстанция не нашла нарушений в запуске Андреем Якуниным дронов на архипелаге Шпицберген. Так что сын бывшего главы РЖД опять невиновен.



Декабрьское решение суда в городе Тромсё, полностью оправдавшее Андрея Якунина по обвинению в нарушении санкций, все же было оспорено прокуратурой Норвегии. Однако, по информации нашего издания, 2 февраля решение Халогаландского суда в составе трех судей было единогласным, как и решение суда первой инстанции. Прокуратуре отказали.