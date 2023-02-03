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    Дрон Якунина вне подозрений. Норвегия отказала в пересмотре его оправдания

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    Апелляционный суд в Норвегии поддержал оправдательный вердикт, в котором нижняя инстанция не нашла нарушений в запуске Андреем Якуниным дронов на архипелаге Шпицберген. Так что сын бывшего главы РЖД опять невиновен.

    Декабрьское решение суда в городе Тромсё, полностью оправдавшее Андрея Якунина по обвинению в нарушении санкций, все же было оспорено прокуратурой Норвегии. Однако, по информации нашего издания, 2 февраля решение Халогаландского суда в составе трех судей было единогласным, как и решение суда первой инстанции. Прокуратуре отказали.

    Андрей Якунин, старший сын экс-главы РЖД Владимира Якунина, задержан 17 октября вместе со знакомыми по подозрению в нарушении санкций — он запускал дроны на архипелаге Шпицберген, являющемся территорией Норвегии. Законодательство этой страны запрещает россиянам управлять воздушными судами. Защита же давила на то, что Якунин пользовался самым примитивным дроном — фактически фотоаппаратом, а не воздушным судном. Притом для безопасности при спортивном туризме (Якунин, действительно, «болеет» экстремальными путешествиями). Кроме того, юристы Якунина апеллировали к его британскому подданству и особому правовому статусу Шпицбергена.

    В прошлый раз после победы в суде адвокат Якунина отмечал «Фонтанке»: «Это прецедентное решение суда, оно фактически позволило уточнить отдельные положения санкционного законодательства Норвегии. И одновременно — здравый смысл, что редко совпадает в современной юриспруденции, не говоря уже о современном мире». Сегодня он же — старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов отказался что-либо комментировать.

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    НорвегияДронСанкцииЯкунинАндрей Якунин
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