Норвежский суд признал сына экс-главы РЖД Андрея Якунина невиновным в запуске дрона на Шпицбергене

Суд в норвежском городе Тромсё признал российско-британского бизнесмена Андрея Якунина невиновным в нарушении режима санкций. Якунин-младший освобожден поздно вечером 7 декабря.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что Андрей Якунин, старший сын экс-главы РЖД Владимира Якунина. был задержан 17 октября вместе со знакомыми по подозрению в нарушении санкций — он запускал дроны на архипелаге Шпицберген, являющемся территорией Норвегии. Законодательство этой страны запрещает россиянам управлять воздушными судами. В дальнейшем его поместили в одну из норвежских тюрем, а чуть после россиян выпустили, оставив Якунина-младшего под стражей.
По информации «Фонтанки», защита настаивала, что дрон, который используется в рекреационных (то есть туристических) целях и в целях безопасности, не может считаться воздушным судном, о чем говорится в законе. Кроме того, юристы Андрея Якунина апеллировали к его британскому подданству и особому правовому статусу Шпицбергена. По словам его защитника, адвоката партнёра Pen&Paper Антона Именнова, ключевым стал аргумент про дроны.
«Это прецедентное решение суда, оно фактически позволило уточнить отдельные положения санкционного законодательства Норвегии. И одновременно — здравый смысл, что редко совпадают в современной юриспруденции, не говоря уже о современном мире», — пошутил юрист.
7 декабря решение судей об освобождении Якунина — а их было трое — стало единогласным.