В США выступили за нейтральный статус спортсменов из России. Другие просят не пускать на Олимпиаду в Париж

В США выступили за сохранение запрета на флаги, гербы и гимны России и Белоруссии на спортивных состязаниях международного характера, в том числе олимпийских. Об этом 2 февраля заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.
Между тем министры спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой вообще не пускать спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийские игры 2024 года, сообщает «Газета.ру».
МОК в четверг пояснил, что рекомендации по возвращению российских и белорусских спортсменов связаны с соревнованиями в Азии предстоящем летнем спортивном сезоне и не относятся к Олимпиаде, которая пройдёт в 2024 году. Между тем в комитете разрабатывают варианты допуска граждан России и Белоруссии до Игр в Париже в качестве нейтральных атлетов.
«Решение об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже пока не принято. Речь идет об их участии в международных соревнованиях в Азии в предстоящем летнем спортивном сезоне», – говорится в заявлении МОК (цитата по ТАСС) .
Напомним, россиян отстранили от участия в международных соревнованиях после начала спецоперации на Украине по рекомендации МОК В конце января комитет отметил, что намерен рассмотреть допуск российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе. При этом выступать на соревнованиях смогут только те, кто не принимал активного участия в поддержке СВО на Украине. Дополнительное условие заключается в том, что эти спортсмены должны полностью соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения.