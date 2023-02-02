В США выступили за нейтральный статус спортсменов из России. Другие просят не пускать на Олимпиаду в Париж

В США выступили за сохранение запрета на флаги, гербы и гимны России и Белоруссии на спортивных состязаниях международного характера, в том числе олимпийских. Об этом 2 февраля заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.



Между тем министры спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой вообще не пускать спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийские игры 2024 года, сообщает «Газета.ру».

МОК в четверг пояснил, что рекомендации по возвращению российских и белорусских спортсменов связаны с соревнованиями в Азии предстоящем летнем спортивном сезоне и не относятся к Олимпиаде, которая пройдёт в 2024 году. Между тем в комитете разрабатывают варианты допуска граждан России и Белоруссии до Игр в Париже в качестве нейтральных атлетов.