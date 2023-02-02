    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -2

    0 м/с, штиль

    754мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd70.04eur76.96

    Учите язык. В Петербурге – всплеск поиска специалистов со знанием китайского

    707
    2 комментария

    Спрос на специалистов со знанием китайского языка в прошлом году вырос на 70 процентов по сравнению с предыдущим годом. Всего было размещено 7600 вакансий – это на 45% больше, чем до пандемии. На всплеск обратил внимание рекрутинговый портал hh.ru.

    В Петербурге работодатели ищут логистов, тех, кто занимается закупками и продажами. Уже из описания вакансий видно: возникли они из-за необходимости переориентироваться на рынки дружественных стран. Языковые школы тоже чувствуют тренд. Подробности – в карточках «Фонтанки».

    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться

    Текстовую версию материала читайте здесь.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КитайКитайский языкРаботаFontanka.digital
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close