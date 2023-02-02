Учите язык. В Петербурге – всплеск поиска специалистов со знанием китайского

Спрос на специалистов со знанием китайского языка в прошлом году вырос на 70 процентов по сравнению с предыдущим годом. Всего было размещено 7600 вакансий – это на 45% больше, чем до пандемии. На всплеск обратил внимание рекрутинговый портал hh.ru.



В Петербурге работодатели ищут логистов, тех, кто занимается закупками и продажами. Уже из описания вакансий видно: возникли они из-за необходимости переориентироваться на рынки дружественных стран. Языковые школы тоже чувствуют тренд. Подробности – в карточках «Фонтанки».