Путин: России снова угрожают немецкими танками Leopard

России вновь угрожают немецкими танками Leopard, заявил президент Владимир Путин 2 февраля во время своего выступления на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.



«Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых кресты», — сказал он (цитата по РИА Новости).

По словам президента, Россия ответит на эти угрозы «не только бронетехникой», и «все должны это понимать». «Сейчас, к сожалению, мы видим, что идеология нацизма уже в своем современном обличье, в современном проявлении вновь создает прямые угрозы безопасности нашей страны», — добавил он.

