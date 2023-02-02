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    Путин: России снова угрожают немецкими танками Leopard

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    России вновь угрожают немецкими танками Leopard, заявил президент Владимир Путин 2 февраля во время своего выступления на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

    «Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых кресты», — сказал он (цитата по РИА Новости).

    По словам президента, Россия ответит на эти угрозы «не только бронетехникой», и «все должны это понимать». «Сейчас, к сожалению, мы видим, что идеология нацизма уже в своем современном обличье, в современном проявлении вновь создает прямые угрозы безопасности нашей страны», — добавил он.

    Ранее в Германии заявили, что собираются передать Украине танки Leopard 2. Кроме того, в Белом доме решили дополнительно отправить на Украину более 30 танков M1 Abrams и восемь ремонтно-эвакуационных бронемашин M88. Также отправить Киеву свои танки хотят Великобритания (Challenger 2), Финляндия, Польша, Испания, Нидерланды, Канада (все — Leopard 2) и ряд других стран НАТО.

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