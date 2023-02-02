Смотрите и готовьтесь. Дорожники показывают, как в Ленобласти лоси выскакивают прямо перед машиной

Дорожный комитет Ленобласти 2 февраля делится записями видеорегистратора, которые могут послужить водителям наглядным уроком.
Лоси дважды попали на видео (и, к счастью, не попали под колёса) на дороге между Щеглово и Морозовкой во Всеволожском районе в середине января.
Дорожный комитет Ленобласти
Из-за тёплой зимы лоси сейчас активно передвигаются в поисках пищи и иногда выходят к людям. «Фонтанка» показывала, как трое лосей пожевали яблоню и заглянули в баньку, а ещё один с разбегу врезался в лобовое стекло. Они питаются корой и ветвями деревьев, съедая в день около 30–40 килограммов еды — иногда посещают специальные столовые.
В Ленинградской области обитает около 24 тысяч лосей, а на территории Петербурга в 2022 году насчитали 30.