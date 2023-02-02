Скончалась самая известная жертва петербургских зимних крыш Милана Каштанова

Гражданка Эстонии Милана Каштанова, на которую в 2010 году упала глыба льда с петербургской крыши, умерла 31 января. Об этом рассказал «Доктор Питер» со ссылкой на ЖЖ семьи.



«Последние недели состояние Миланы ухудшилось, она провела их в больнице. Мы благодарны всем, кто поддерживал нас на протяжении многих лет на этом нелёгком пути», — написали родители девушки, Вадим и Лена Каштановы.

Пользователи под постом оставляют комментарии с соболезнованиями, отмечая, что Милана и ее родители были для них примером силы духа и стойкости.