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    Скончалась самая известная жертва петербургских зимних крыш Милана Каштанова

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    Гражданка Эстонии Милана Каштанова, на которую в 2010 году упала глыба льда с петербургской крыши, умерла 31 января. Об этом рассказал «Доктор Питер» со ссылкой на ЖЖ семьи.

    «Последние недели состояние Миланы ухудшилось, она провела их в больнице. Мы благодарны всем, кто поддерживал нас на протяжении многих лет на этом нелёгком пути», — написали родители девушки, Вадим и Лена Каштановы.

    Пользователи под постом оставляют комментарии с соболезнованиями, отмечая, что Милана и ее родители были для них примером силы духа и стойкости.

    В феврале 2010 года жизнь Миланы Каштановой и ее близких разделилась на до и после.

    С крыши дома № 3 по улице Красного Курсанта на хрупкую студентку из Эстонии упала глыба льда, которую сбили рабочие. В дальнейшем сотрудница коммунальной службы получит полгода условно за невыставленные ограждения. А Милана пройдет через все круги ада — комы, операции, бесконечная реабилитация со слабым светом надежды впереди. О борьбе девушки и ее семьи читайте на «Фонтанке».

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