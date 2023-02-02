«Скелеты яблонь, мумии черёмух». Экс-помощник президента РФ Сурков опубликовал своё стихотворение

Бывший помощник российского президента и экс-замглавы его администрации Владислав Сурков опубликовал стихотворение собственного сочинения в новом номере «Русского пионера». Об этом в своём Telegram-канале 1 февраля сообщил главный редактор журнала Андрей Колесников.
«Не очень вроде весёлое. А кто сказал, что стихи должны быть весёлыми. Но если разобраться, то ведь и не грустное», — написал Колесников, и процитировал автора:
«Лист клёна словно рваный алый парус
парит над ослепительной водой
и северный почти попутный ветер
несёт его к надмирным миражам
едва ли существующего юга
вселенная светла и неуютна
но память по-осеннему свежа
и бодро бредит о минувшем лете
пока ноябрь хромающей судьбой
сворачивает к зимнему кошмару
скелеты яблонь
мумии черёмух
окоченелый строй нетленных елей
как вычурные буквы в книге мёртвых
гласят о приближении метелей
о вечных льдах о стуже неизбежной
о гибели души в геенне снежной
ведут куда-то вниз крутые дни
простим друг другу то что мы не боги
и ничего не можем изменить
и се — алеет парус одинокий»
В апреле 2022 года в СМИ появились сведения о якобы домашнем аресте Владислава Суркова. В Кремле позже заявили, что не располагают такой информацией.
Владислав Сурков пришел в Кремль в мае 1999 года на должность помощника главы президентской администрации Александра Волошина. Уже в августе стал замруководителя администрации, а с марта 2004 года — помощником Владимира Путина. В период 2011– 2013 гг. являлся вице-премьером, курировал вопросы модернизации и инноваций. С сентября 2013-го — помощник российского президента по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В январе 2020 года стало известно, что он покинул госслужбу.