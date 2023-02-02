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    «Скелеты яблонь, мумии черёмух». Экс-помощник президента РФ Сурков опубликовал своё стихотворение

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    2 комментария

    Бывший помощник российского президента и экс-замглавы его администрации Владислав Сурков опубликовал стихотворение собственного сочинения в новом номере «Русского пионера». Об этом в своём Telegram-канале 1 февраля сообщил главный редактор журнала Андрей Колесников.

    «Не очень вроде весёлое. А кто сказал, что стихи должны быть весёлыми. Но если разобраться, то ведь и не грустное», — написал Колесников, и процитировал автора:

    «Лист клёна словно рваный алый парус

    парит над ослепительной водой

    и северный почти попутный ветер

    несёт его к надмирным миражам

    едва ли существующего юга

    вселенная светла и неуютна

    но память по-осеннему свежа

    и бодро бредит о минувшем лете

    пока ноябрь хромающей судьбой

    сворачивает к зимнему кошмару

    скелеты яблонь

    мумии черёмух

    окоченелый строй нетленных елей

    как вычурные буквы в книге мёртвых

    гласят о приближении метелей

    о вечных льдах о стуже неизбежной

    о гибели души в геенне снежной

    ведут куда-то вниз крутые дни

    простим друг другу то что мы не боги

    и ничего не можем изменить

    и се — алеет парус одинокий»

    В апреле 2022 года в СМИ появились сведения о якобы домашнем аресте Владислава Суркова. В Кремле позже заявили, что не располагают такой информацией.

    Владислав Сурков пришел в Кремль в мае 1999 года на должность помощника главы президентской администрации Александра Волошина. Уже в августе стал замруководителя администрации, а с марта 2004 года — помощником Владимира Путина. В период 2011– 2013 гг. являлся вице-премьером, курировал вопросы модернизации и инноваций. С сентября 2013-го — помощник российского президента по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В январе 2020 года стало известно, что он покинул госслужбу.

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    Комментарии 2

    Дядя Бо02 Фев 2023 в 01:46
    — Волчица ты, — продолжал Лоханкин в том же тягучем тоне. — Тебя я презираю. К любовнику уходишь от меня. К Птибурдукову от меня уходишь. К ничтожному Птибурдукову нынче ты, мерзкая, уходишь от меня. Так вот к кому ты от меня уходишь! Ты похоти предаться хочешь с ним. Волчица старая и мерзкая притом.
    Упиваясь своим горем, Лоханкин даже не замечал, что говорит пятистопным ямбом, хотя никогда стихов не писал и не любил их читать (с).
    +0−0
    Гость02 Фев 2023 в 01:33
    "...
    Яблоки на снегу - так беззащитно мерзнут
    Словно белые весны, что в памяти берегу
    Яблоки на снегу медленно замерзают
    Ты их согрей слезами, я уже не могу..." )

    (с)М.В.Муромов.
    +0−0
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