«Скелеты яблонь, мумии черёмух». Экс-помощник президента РФ Сурков опубликовал своё стихотворение

Бывший помощник российского президента и экс-замглавы его администрации Владислав Сурков опубликовал стихотворение собственного сочинения в новом номере «Русского пионера». Об этом в своём Telegram-канале 1 февраля сообщил главный редактор журнала Андрей Колесников.

«Не очень вроде весёлое. А кто сказал, что стихи должны быть весёлыми. Но если разобраться, то ведь и не грустное», — написал Колесников, и процитировал автора:

«Лист клёна словно рваный алый парус

парит над ослепительной водой

и северный почти попутный ветер