В Рубцовске женщине подожгли дом. Она успела вывести детей и погибла, спасая мать

В Алтайском крае семейная ссора закончилась гибелью трех членов семьи при пожаре. Спастись успели только дети, их мать погибла в огне.
Как сообщает 1 февраля Следственный комитет региона, по подозрению в убийстве и покушении на убийство суд арестовал 34-летнего жителя.
Следствие полагает, что вечером 26 февраля мужчина разругался со своей сожительницей. В ходе конфликта он якобы облил веранду горючей жидкостью, поджёг и скрылся. Женщина бросилась в дом и сначала вывела на улицу детей, а после попыталась потушить пожар и спасти свою мать и знакомого. Однако все трое погибли в горящем доме.
По ходатайству следователя СК судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.