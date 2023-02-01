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    В Рубцовске женщине подожгли дом. Она успела вывести детей и погибла, спасая мать

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    4 комментария

    В Алтайском крае семейная ссора закончилась гибелью трех членов семьи при пожаре. Спастись успели только дети, их мать погибла в огне.

    Как сообщает 1 февраля Следственный комитет региона, по подозрению в убийстве и покушении на убийство суд арестовал 34-летнего жителя.

    Следствие полагает, что вечером 26 февраля мужчина разругался со своей сожительницей. В ходе конфликта он якобы облил веранду горючей жидкостью, поджёг и скрылся. Женщина бросилась в дом и сначала вывела на улицу детей, а после попыталась потушить пожар и спасти свою мать и знакомого. Однако все трое погибли в горящем доме.

    По ходатайству следователя СК судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

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    Комментарии 4

    Demoniq01 Фев 2023 в 13:51
    скрепненько... в духе современных традиций - жить в трущобах, которые вспыхивают как спичка... вместо того, чтобы требовать полагающееся по закону жильё... число членов семьи не превышало норматив на 1 человека по жилью? =/
    +1−2
    Гость01 Фев 2023 в 13:32
    Государство, что делать с ментальностью?
    +1−0
    Dr Dick01 Фев 2023 в 13:04
    Судя по упоминанию знакомого, то муж приревновал жену в измене, и в порыве ярости облил и поджёг дом.
    +0−1
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