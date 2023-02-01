Путин заявил, что обстрелов приграничных районов России не должно быть: новости СВО за 1 февраля

Владимир Путин выступил на совещании по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных регионах и в результате ЧС Фото: Kremlin.ru Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 1 февраля.

Путин заявил, что обстрелов приграничных районов России быть не должно Президент России Владимир Путин выступил на совещании по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных регионах и в результате ЧС. Вот его основные заявления: ликвидировать саму возможность обстрела украинцами приграничных регионов РФ — приоритетная задача, это дело Минобороны;

нужно отремонтировать или возместить потерю из-за обстрелов со стороны Украины домов и имущества в приграничных регионах РФ;

льготная ипотека под 2% в новых регионах РФ должна послужить развитию стройки, повысить темпы восстановления городов и поселков;

государство всегда будет помогать тем, кто попал в беду, чтобы люди не оставались один на один с проблемами;

помощь гражданам не должна вязнуть в бюрократии;

нужно поблагодарить все регионы РФ, помогающие восстанавливать новые территории.

Журналиста Александра Невзорова* заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки об армии Басманный суд заочно приговорил журналиста Александра Невзорова* к восьми годам колонии по делу в связи с фейками о ВС РФ. Согласно приговору, ему также запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет. Прокурор запрашивал для журналиста 9 лет колонии. Дело в отношении Невзорова* возбудили прошлой весной. Поводом стал пост в соцсетях, где журналист распространил «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе». Невзоров* и его жена Лидия после начала военной операции на Украине не раз публиковали в соцсетях посты с критикой действий российских властей. 4 мая МВД объявило Невзорова* в розыск, а 6 мая Басманный суд заочно арестовал его. В тот же день Минюст внес журналиста в список СМИ-иноагентов.



Отбытие срока наказания, установленного московским судом, будет отсчитываться с момента экстрадиции Невзорова* в Россию. В прошлом году журналист уехал из страны — его жена в своем телеграм-канале писала, что они находятся в Израиле. Летом Невзоров* с супругой получили украинское гражданство.

Как сообщает РБК, защита журналиста будет обжаловать приговор — об этом сказала адвокат Надежда Федосеева. Юрист заявила, что «в деле нет состава преступления», что ее подзащитный действовал «в пределах закона о СМИ» и «не вышел за пределы Конституции», которая предоставляет право свободы слова и мысли.

* Признан в РФ иноагентом. Спикер Совфеда предложила наложить мораторий на закон о госзакупках до конца спецоперации Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время пленарного заседания палаты регионов предложила обратиться в правительство РФ с предложением наложить мораторий на применение закона о госзакупках до завершения специальной военной операции и дать право регионам в ускоренном режиме решать, когда начинать строительство социальных объектов и другой инфраструктуры. — Давайте поручим Николаю Андреевичу Журавлеву (вице-спикеру Совета Федерации. — Прим. ред.) обратиться в правительство на период до завершения специальной военной операции наложить мораторий и дать право регионам в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства инфраструктуры и социальных объектов, — сказала спикер.

Матвиенко уточнила, что не отменяет контроля правоохранительных и надзорных органов, чтобы можно было «хватать за руку» недобросовестных подрядчиков.

— Полагаю, будет правильным наложить мораторий, развязать руки и дать эффективного, а не быстрого, в спешке, освоения выделяемых денег на развитие страны и инвестиций в экономику, — отметила спикер. Матвиенко поручила Николаю Журавлеву подготовить обращение в правительство в течение недели, она также планирует обсудить тему с премьер-министром. В Брянской области попытались обстрелять станцию нефтепровода «Дружба»

Компания «Транснефть» сообщила о попытке обстрела нефтеперекачивающей станции, через которую проходит нефтепровод «Дружба». В компании сообщили, что нефтепровод работает штатно, в результате обстрела никто не пострадал. По данным РИА Новости, снаряд упал в поле. Позднее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов сообщил о стабильной работе нефтепровода. — Пока [«Транснефть»] не уведомила, это означает, что нет никаких пока проблем [с прокачкой], хотя там есть, наверное, какие-то повреждения, но они не повлияли на работу нефтепровода, — сказал он.

Нефтеперекачивающая станция находится в Новозыбковском районе Брянской области, попытка обстрела произошла вечером 31 января. Губернатор региона Александр Богомаз накануне сообщал, что в результате удара нарушилось энергоснабжение в двух населенных пунктах, в ночь на 1 февраля его восстановили.



ФСБ задержала трех человек, готовивших теракт в Свердловской области ФСБ сообщила о задержании трех человек, которые «по заданию украинских радикалов» готовили теракты на железнодорожной инфраструктуре в Свердловской области.

— Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержаны трое граждан России, причастных к подготовке и совершению террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры в Свердловской области за денежное вознаграждение по заданию украинских неонацистов, — сообщили в спецслужбе.

В ФСБ заявили, что в ходе обысков по местам проживания задержанных «изъяты орудия совершения преступлений, символика украинского националистического вооруженного формирования», а также средства связи и коммуникации, содержащие схемы расположения объектов филиала ОАО «"РЖД" — Свердловская железная дорога». Следственное подразделение ФСБ возбудило уголовные дела по статьям «Теракт» и «Содействие террористической деятельности», наказание по которым — от 12 лет до пожизненного лишения свободы.



Росавиация рассказала о том, влияет ли отсутствие оригинальных запчастей на безопасность полетов Глава Росавиации Александр Нерадько в интервью РБК рассказал о том, возникают ли проблемы при ремонте самолетов из-за отсутствия оригинальных запчастей. По его словам, отсутствие оригинальных запчастей никак не повлияло на безопасность полетов. — У меня есть уверенность, что не стало опаснее летать. И это никак не связано с наличием или отсутствием оригинальных запчастей. В авиации есть понятие — исправность. Исправным считается самолет, у которого есть запас ресурса, на борту устранены все замечания и на который оформлена соответствующая документация, — заявил глава Росавиации.



Чиновник также предложил отказаться от термина «каннибализация» (использование запчастей от одного самолета для починки другого), поскольку перестановка исправных запасных частей с самолета на самолет «практиковалась всегда и везде, в том числе и во времена СССР». По словам Нерадько, с учетом запаса ресурса и технических работ по поддержанию летной годности Россия сможет эксплуатировать оставшиеся в стране самолеты Airbus и Boeing до 2030 года.