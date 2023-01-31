Страшно красиво. Над Петербургом — облако осадков, похожее на ядерный гриб

Североатлантический циклон, развернувшийся к Петербургу своим тылом, с самого утра накрыл городские улицы снегом. Но останавливаться он не собирался.



Такую снежную картину наблюдали жители и гости Северной столицы этим вечером в разных районах города. Как сообщает корреспондент «Фонтанки» с Большого проспекта Петроградской стороны, прохожие даже прячутся от снега под зонтиками, а вот памятнику Владимиру Ильичу повезло меньше.