Страшно красиво. Над Петербургом — облако осадков, похожее на ядерный гриб

Североатлантический циклон, развернувшийся к Петербургу своим тылом, с самого утра накрыл городские улицы снегом. Но останавливаться он не собирался.
Такую снежную картину наблюдали жители и гости Северной столицы этим вечером в разных районах города. Как сообщает корреспондент «Фонтанки» с Большого проспекта Петроградской стороны, прохожие даже прячутся от снега под зонтиками, а вот памятнику Владимиру Ильичу повезло меньше.
Лена Ваганова / «Фонтанка.ру»
Судя по данным «Яндекса», снег (и даже с дождем) обильно падают на севере и юге Петербурга, с тонкой полоской по центру, образуя собой нечто, похожее на ядерный гриб.
В Гидрометцентре сообщают, что сейчас на улице –0,4 градуса, следует ждать похолодания до –1…–3. Небольшой снег будет идти всю ночь на 1 февраля. Днем потеплеет до 0...–2 градусов, что, естественно, приведет к гололедице, так что осторожнее на дорогах.