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    Снова здравствуй, зима. Последний день января глазами «Фонтанки»

    2020
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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Оттепель в Петербурге закончилась, и последний день января выдался по-настоящему зимним. За ночь и утро город присыпало снегом. Местами он растаял, но поскольку температура всё-таки уже минусовая, белый покров в основном сохраняется. Если вы не успели полюбоваться новым нарядом Петербурга, смотрите фоторепортаж, который сделали для вас фотографы «Фонтанки».

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    Природа поработала графическим дизайнером, добавив контрастных линий на дорогах и машинах. Сказочно изменились лица изобретателя радио Александра Попова и революционера Владимира Ленина.

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    Птичкам, похоже, не очень нравится порывистый ветер. А вот собаки и дети новому снегу рады.

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    Зима останется с нами и в начале февраля. Главный синоптик города Александр Колесов пообещал на этой неделе «очень хорошую погоду»: тихую, со снежком и слабым морозцем до минус 4 градусов.

    Отметим, что нынешняя зима в Петербурге оказалась и не такой снежной, как прошлая. На снегоприемные и снегоплавильные пункты привезли 1,3 миллиона кубометров снега — на 57% меньше, чем за такой же период прошлого сезона.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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