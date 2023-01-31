Снова здравствуй, зима. Последний день января глазами «Фонтанки»

Оттепель в Петербурге закончилась, и последний день января выдался по-настоящему зимним. За ночь и утро город присыпало снегом. Местами он растаял, но поскольку температура всё-таки уже минусовая, белый покров в основном сохраняется. Если вы не успели полюбоваться новым нарядом Петербурга, смотрите фоторепортаж, который сделали для вас фотографы «Фонтанки».
Природа поработала графическим дизайнером, добавив контрастных линий на дорогах и машинах. Сказочно изменились лица изобретателя радио Александра Попова и революционера Владимира Ленина.
Птичкам, похоже, не очень нравится порывистый ветер. А вот собаки и дети новому снегу рады.
Зима останется с нами и в начале февраля. Главный синоптик города Александр Колесов пообещал на этой неделе «очень хорошую погоду»: тихую, со снежком и слабым морозцем до минус 4 градусов.
Отметим, что нынешняя зима в Петербурге оказалась и не такой снежной, как прошлая. На снегоприемные и снегоплавильные пункты привезли 1,3 миллиона кубометров снега — на 57% меньше, чем за такой же период прошлого сезона.