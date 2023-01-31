Петербуржец обхитрил финнов, которые предлагали ему ночевать на лавочке в аэропорту

Финские пограничники в столичном аэропорту Вантаа предлагали Денису из Петербурга ночевать на лавочке в воздушной гавани до его автобуса. Но он нашёл способ пересечь границу Суоми и провести ночь в комфортном отеле.
Как рассказал Денис порталу Tourdom 31 января, в Хельсинки он прибыл рейсом из Лондона после 21:00. На границе был куплен билет на автобус на следующий день. И забронирован отель. Но пограничники его не пропустили: слишком долго будете на территории Финляндии. Они предложили ночевать на скамейке в аэропорту, а за час до автобуса снова подойти — тогда уже пропустят через границу. Петербуржца это не устроило.
Тогда Денис купил билет на вот-вот уходящий автобус в Петербург и подошёл к пограничникам в другую кабинку. Те пропустили его без вопросов, однако вместо автобуса он отправился в запланированный отель. А на следующий день уехал первоначальным рейсом. Ожидал проблем с выездом на границе, но обошлось.
Ранее на форуме «Финляндия на выходные» рассказывали о подобной ситуации — россиян попросили посидеть в аэропорту несколько часов до их автобуса и не пропускали через границу, чтобы они не поехали гулять в город. Финские правила предписывают только въезд в страну для немедленного транзита в Россию.
О том, как устроены новые финские правила, — читайте в материале «Фонтанки».