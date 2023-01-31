Петербуржец обхитрил финнов, которые предлагали ему ночевать на лавочке в аэропорту

Финские пограничники в столичном аэропорту Вантаа предлагали Денису из Петербурга ночевать на лавочке в воздушной гавани до его автобуса. Но он нашёл способ пересечь границу Суоми и провести ночь в комфортном отеле.

Как рассказал Денис порталу Tourdom 31 января, в Хельсинки он прибыл рейсом из Лондона после 21:00. На границе был куплен билет на автобус на следующий день. И забронирован отель. Но пограничники его не пропустили: слишком долго будете на территории Финляндии. Они предложили ночевать на скамейке в аэропорту, а за час до автобуса снова подойти — тогда уже пропустят через границу. Петербуржца это не устроило.