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    В Хельсинки полиция предотвратила сожжение Корана

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    Полиция Суоми узнала о запланированной демонстрации со сжиганием Корана в Хельсинки и смогла предотвратить уничтожение священной книги мусульман, пишут финские СМИ.

    «Мы связались с организаторами демонстрации и сказали им, что это незаконно в Финляндии», — рассказал 31 января журналистам главный комиссар столичной полиции Хейкки Порола. И участники акции в итоге обошлись без сожжения.

    Тем временем в Швеции и Дании Коран уже сжигали, даже с охраной полиции, что осложнило процесс расширения НАТО из-за возмущения Турции. А власти Финляндии заранее заявили, что в их стране подобное запрещено.

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