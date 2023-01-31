В Хельсинки полиция предотвратила сожжение Корана

Полиция Суоми узнала о запланированной демонстрации со сжиганием Корана в Хельсинки и смогла предотвратить уничтожение священной книги мусульман, пишут финские СМИ.



«Мы связались с организаторами демонстрации и сказали им, что это незаконно в Финляндии», — рассказал 31 января журналистам главный комиссар столичной полиции Хейкки Порола. И участники акции в итоге обошлись без сожжения.



Тем временем в Швеции и Дании Коран уже сжигали, даже с охраной полиции, что осложнило процесс расширения НАТО из-за возмущения Турции. А власти Финляндии заранее заявили, что в их стране подобное запрещено.

