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    На Петроградскую сторону вынесли иконы и хоругви. Там провели крестный ход в честь Ксении Блаженной

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    На Петроградской стороне во вторник можно было наблюдать небольшую процессию с иконами, хоругвями и крестами. Это был локальный крестный ход в честь Ксении Блаженной, передает 31 января фотокорреспондент «Фонтанки».

    Люди шли рядком — их было чуть больше десятка, преимущественно пожилых. Они дошли по Большому проспекту до Матвеевского сада и постояли у места, где стояла Матфиевская церковь, разрушенная в 1932 году.

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    Недалеко, на Лахтинской улице, находится церковь Ксении Блаженной. В 2015 году с доходного дома, стоящего напротив тогда еще строящегося храма, вандалы сбили фигуру Мефистофеля: их возмутило соседство «дьявола» с церковью. Ответственность на себя взяли «Казаки Санкт-Петербурга». «Фонтанка» подробно писала об этой истории.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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