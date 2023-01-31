На Петроградскую сторону вынесли иконы и хоругви. Там провели крестный ход в честь Ксении Блаженной

На Петроградской стороне во вторник можно было наблюдать небольшую процессию с иконами, хоругвями и крестами. Это был локальный крестный ход в честь Ксении Блаженной, передает 31 января фотокорреспондент «Фонтанки».
Люди шли рядком — их было чуть больше десятка, преимущественно пожилых. Они дошли по Большому проспекту до Матвеевского сада и постояли у места, где стояла Матфиевская церковь, разрушенная в 1932 году.
Недалеко, на Лахтинской улице, находится церковь Ксении Блаженной. В 2015 году с доходного дома, стоящего напротив тогда еще строящегося храма, вандалы сбили фигуру Мефистофеля: их возмутило соседство «дьявола» с церковью. Ответственность на себя взяли «Казаки Санкт-Петербурга». «Фонтанка» подробно писала об этой истории.