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    В Тюмени мужчина дважды за полчаса попал под машину. Второй раз — на выходе из больницы

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    Пешеход в Тюмени дважды за полчаса угодил под колеса автомобилей. Если после первого ДТП мужчина ушел от врачей своими ногами, то вторая авария отправила его на больничную койку. В обоих случаях правилами дорожного движения он пренебрег и переходил вне зоны пешеходного перехода.

    По предварительной информации, первый случай произошел накануне вечером у дома 189 по улице Республики, которую пытался перейти 26-летний пострадавший и был сбит автомобилем Renault, рассказали РИА Новости 31 января в пресс-службе ОГИБДД по Тюменской области. Пешехода госпитализировали во вторую больницу, но вскоре ему снова потребовалась помощь врачей. У дома 75 по улице Мельникайте напротив больницы его сбил автомобиль Mitsubishi.

    В департаменте здравоохранения региона пояснили, что на место первого ДТП бригада скорой медицинской помощи прибыла в 21:40. Мужчину осмотрели, оказали первую помощь, но от госпитализации он отказался и снова попытался перейти дорогу в неположенном месте. Его второй раз сбила машина, и пострадавшего все же отправили в больницу.

    Обстоятельства обоих дорожно-транспортных происшествий выясняются.

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