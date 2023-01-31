В Тюмени мужчина дважды за полчаса попал под машину. Второй раз — на выходе из больницы

Пешеход в Тюмени дважды за полчаса угодил под колеса автомобилей. Если после первого ДТП мужчина ушел от врачей своими ногами, то вторая авария отправила его на больничную койку. В обоих случаях правилами дорожного движения он пренебрег и переходил вне зоны пешеходного перехода.



По предварительной информации, первый случай произошел накануне вечером у дома 189 по улице Республики, которую пытался перейти 26-летний пострадавший и был сбит автомобилем Renault, рассказали РИА Новости 31 января в пресс-службе ОГИБДД по Тюменской области. Пешехода госпитализировали во вторую больницу, но вскоре ему снова потребовалась помощь врачей. У дома 75 по улице Мельникайте напротив больницы его сбил автомобиль Mitsubishi.