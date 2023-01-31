Смертельное ДТП на «Сортавале»: прицеп лесовоза занесло в «Рено»

Смертельное ДТП произошло 31 января на трассе А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола») в Пряжинском районе Карелии.
Как сообщает ОПС по Пряжинскому району, около 10 часов на 461-м километре трассы столкнулись грузовой и легковой автомобили. По предварительной версии, причиной ДТП стало то, что прицеп лесовоза занесло в сторону «Рено». Легковушку выкинуло в кювет. «Травмированых — 1. Погибших — 1», — отмечается в сообщении.
Похожая авария случилась вчера на трассе Вологда — Новая Ладога в Ленинградской области. Там столкнулись «Рено» и фура, погибла женщина из легковой машины.