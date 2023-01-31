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    Подробности смертельного ДТП на трассе Вологда — Новая Ладога. На встречку выехала женщина

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    Причиной смертельного ДТП в Тихвинском районе Ленинградской области стал выезд на встречную полосу. Некоторые подробности стали известны «Фонтанке» 31 января.

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    ДТП произошло 30 января около 11:25 на 474-м километре дороги Вологда — Новая Ладога. По предварительной версии, 43-летняя жительница Вологодской области на «Рено Сандеро» с вологодскими номерами, двигаясь со стороны Петербурга, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения. Там «Рено» столкнулся со встречным «Вольво» с прицепом под управлением 62-летнего жителя Свердловской области, водителя транспортной компании.

    Водитель «Рено» от полученных травм скончалась на месте происшествия. Про неё известно, что в прошлом и этом году её ни разу не привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.

    «Фонтанка» показывала кадры с места ДТП. На них видно, что «Рено» буквально сплющило вдоль от удара, а части машины остались валяться за десятки метров от остановившейся фуры.

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