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    Фура раздавила легковую на трассе «Вологда — Новая Ладога», куски машины далеко

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    2 комментария

    Видео: «Подслушано | Тихвин»

    Жуткое ДТП с участием большегруза и легковой машины произошло утром 30 января в Тихвинском районе Ленобласти. Один человек погиб.

    Около 11:30 на 473-м километре федеральной трассы А-114 «Вологда — Новая Ладога», неподалеку от деревни Подборье, лоб в лоб столкнулись фура Volvo и Renault Sandero, сообщает 47News со ссылкой на дорожную полицию. В легковом автомобиле погибла женщина. На кадрах с места ДТП видно, что «Рено» буквально сплющило вдоль от удара, а части машины остались валяться за много метров от остановившейся фуры.

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    В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» изданию сообщили, что на участке, где произошло ДТП, временно организовано реверсивное движение. На месте работают пожарные, ведутся работы по деблокировке. Причины и обстоятельства столкновения устанавливает полиция.

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    Комментарии 2

    DEMOMON30 Янв 2023 в 14:00
    Без шансов.
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