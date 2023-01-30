Фура раздавила легковую на трассе «Вологда — Новая Ладога», куски машины далеко

Видео: «Подслушано | Тихвин»
Жуткое ДТП с участием большегруза и легковой машины произошло утром 30 января в Тихвинском районе Ленобласти. Один человек погиб.
Около 11:30 на 473-м километре федеральной трассы А-114 «Вологда — Новая Ладога», неподалеку от деревни Подборье, лоб в лоб столкнулись фура Volvo и Renault Sandero, сообщает 47News со ссылкой на дорожную полицию. В легковом автомобиле погибла женщина. На кадрах с места ДТП видно, что «Рено» буквально сплющило вдоль от удара, а части машины остались валяться за много метров от остановившейся фуры.
В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» изданию сообщили, что на участке, где произошло ДТП, временно организовано реверсивное движение. На месте работают пожарные, ведутся работы по деблокировке. Причины и обстоятельства столкновения устанавливает полиция.