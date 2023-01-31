«Коммерсантъ»: Перевозчикам планируют выделить 22 млрд рублей за изъятые вагоны

Правительство России планирует выделить железнодорожным перевозчикам из резервного фонда 22,3 млрд рублей за изъятые на Украине и в Европе железнодорожные вагоны. Об этом 31 января пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на разработанный Минтрансом проект.



По данным издания, ущерб возместят 32 получателям, у которых забрали 9 878 вагонов. Таким образом, компенсация за один вагон составит около 2,2 млн рублей, что аналитики назвали адекватной суммой, учитывая возраст вагонов.



«Ъ» добавляет, что число вагонов для проекта компенсации назвали сами железнодорожные операторы. При этом в «Новой перевозочной компании» заявили, что проект постановления пока не дошел до согласования с Минфином.

