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    Финляндия решила вернуть России арестованные железнодорожные вагоны

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    Финляндия решила вернуть России грузовые железнодорожные вагоны, которые были задержаны в рамках санкций. Об этом сообщило торговое представительство РФ в Суоми 25 ноября.

    По данным торгпредства, речь идет о 800 груженых и порожних задержанных вагонах, которые требуют больших финансовых затрат на содержание, о чем Агентство транспорта и связи Финляндии уведомило МИД республики, спросив о возможности передать вагоны в Россию. Дополнительным аргументом стали опасные грузы в некоторых вагонах.

    Ряду компаний-владельцев арестованной техники уже были направлены уведомления службы судебных приставов Финляндии о снятии ареста с вагонов. Перемещение через государственную границу будут проводить финские железнодорожные операторы.

    Ранее Союз операторов железнодорожного транспорта сообщил, что в Финляндии и на Украине застряли около 16 тысяч российских грузовых вагонов.

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