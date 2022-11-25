Финляндия решила вернуть России арестованные железнодорожные вагоны

Финляндия решила вернуть России грузовые железнодорожные вагоны, которые были задержаны в рамках санкций. Об этом сообщило торговое представительство РФ в Суоми 25 ноября.



По данным торгпредства, речь идет о 800 груженых и порожних задержанных вагонах, которые требуют больших финансовых затрат на содержание, о чем Агентство транспорта и связи Финляндии уведомило МИД республики, спросив о возможности передать вагоны в Россию. Дополнительным аргументом стали опасные грузы в некоторых вагонах.

