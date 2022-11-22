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    У российских железнодорожников изъяли вагоны в Финляндии и на Украине, и они просят компенсацию

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    В Финляндии и на Украине застряли около 16 тысяч российских грузовых вагонов, таковы данные Союза операторов железнодорожного транспорта. Чтобы компенсировать убытки операторам, организация просит о компенсации — соответствующий законопроект предлагается подготовить Минтрансу. Об этом 22 ноября пишут «Ведомости».

    В общей сложности российским операторам принадлежит 1,2 миллиона грузовых вагонов. На долю членов союза приходится более 70 % общероссийского парка. Значит, на территории Украины и Финляндии осталось немногим более 1 % вагонов.

    Операторы оценивают свои убытки в 32 миллиарда рублей, такова и запрашиваемая максимальная компенсация. Однако, по данным экспертов, получить всю сумму вряд ли удастся.

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