У российских железнодорожников изъяли вагоны в Финляндии и на Украине, и они просят компенсацию

В Финляндии и на Украине застряли около 16 тысяч российских грузовых вагонов, таковы данные Союза операторов железнодорожного транспорта. Чтобы компенсировать убытки операторам, организация просит о компенсации — соответствующий законопроект предлагается подготовить Минтрансу. Об этом 22 ноября пишут «Ведомости».



В общей сложности российским операторам принадлежит 1,2 миллиона грузовых вагонов. На долю членов союза приходится более 70 % общероссийского парка. Значит, на территории Украины и Финляндии осталось немногим более 1 % вагонов.

