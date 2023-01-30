В Петербурге арестовали того, кто угрожал пулей Евгению Вышенкову. Суд не простил игру в прятки

Смольнинский районный суд заключил под стражу Игоря Матюнина, обвиняемого в хулиганстве. С ноября прошлого года его искали и нашли в воскресенье под Москвой. Игры в прятки фигуранту не простили и отправили в СИЗО. О мере 30 января сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



К слову, за год у Матюнина в сознании что-то изменилось, и он перестал признавать вину. На сегодняшнем заседании он отказался также от дачи показаний. Следователь указал на то, что обязательство о явке Матюнин нарушил, выехал за пределы региона, а на просьбу явиться угрожал сотруднику правоохранительных органов или назывался больным. Обвиняемый просил домашний арест, но суд был строг — в СИЗО фигурант просидит как минимум до 28 марта.