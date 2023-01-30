Петербургский завод Hyundai продлил простой до весны

Завод Hyundai Motor Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге продлил режим простоя до конца февраля. Об этом 30 января сообщает ТАСС со ссылкой на приказ руководства компании.



«Информируем вас об объявлении простоя в феврале 2023 года. 20 февраля и 21 февраля будут рабочими днями для всех работников нашей компании», — говорится в сообщении.

Завод Hyundai находится в простое с марта 2022 года. Ранее корейская пресса сообщала, что руководство изучает различные варианты, в том числе продажу. В начале января компания приступила к увольнению сотрудников и консервации производства. Вторая площадка в Шушарах, которую ранее концерн выкупил у GM, может стать образовательным центром.