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    Петербургский завод Hyundai продлил простой до весны

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    Завод Hyundai Motor Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге продлил режим простоя до конца февраля. Об этом 30 января сообщает ТАСС со ссылкой на приказ руководства компании.

    «Информируем вас об объявлении простоя в феврале 2023 года. 20 февраля и 21 февраля будут рабочими днями для всех работников нашей компании», — говорится в сообщении.

    Завод Hyundai находится в простое с марта 2022 года. Ранее корейская пресса сообщала, что руководство изучает различные варианты, в том числе продажу. В начале января компания приступила к увольнению сотрудников и консервации производства. Вторая площадка в Шушарах, которую ранее концерн выкупил у GM, может стать образовательным центром.

    При этом корейский концерн Hyundai находится в диалоге с Минпромторгом и правительством Петербурга о том, как возобновить работу петербургского завода, заявил директор департамента закупок Hyundai Motor Чон Хёнчхоль в ходе встречи со студентами в минувшие выходные.

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