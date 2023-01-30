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    В Японии под лавиной погиб чемпион мира по фристайлу Кайл Смейн

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    Чемпион мира 2015 года по фристайлу Кайл Смейн из США погиб под лавиной на курорте в японской префектуре Нагано. Как написал Times, вместе с ним погиб еще один неизвестный лыжник из Австрии.

    Трагедия случилась на горе Хакуба Норикура на высоте 2 469 метров. Третьему лыжнику, попавшему под лавину, удалось спастись. Он провел под снегом 25 минут на глубине 1,5 метра, но его удалось спасти.

    Отмечается, что местные метеорологи предупреждали об опасности схода лавин в этой местности после сильного снегопада.

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