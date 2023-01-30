ЕСПЧ присудил петербургскому ЛГБТ-активисту 16 тысяч евро за нападение на митинге десятилетней давности

Петербургский ЛГБТ-активист выиграл дело о нападении, которое пережил больше десяти лет назад на согласованном митинге. Он обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на то, что в России инцидент не посчитали проявлением гомофобии.

О решении говорится в официальном релизе суда. Мероприятие проходило в Петербурге 12 июня 2012 года, после митинга активисты заявили о нападении «представителей праворадикальных сил» в масках. Сообщалось, что они распылили газ из баллончика и стали отбирать у активистов атрибутику: зонтики и плакаты. Герой истории Василий Иванов шел с плакатом «Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие», который у него вырвал один из нападавших, а также применил физическую силу.



После этого было возбуждено уголовное дело — но, как отмечают в ЕСПЧ, агрессора признали виновным в нанесении побоев из-за хулиганства, а не из-за гомофобии. Он признал, что напал на активистов, поскольку усмотрел в их действиях пропаганду ЛГБТ: ему не понравились плакаты и символика. Тем не менее суд решил, что мужчина был против пропаганды гомосексуализма, но ненависти к представителям ЛГБТ во время нападения не испытывал. Суд приговорил фигуранта к пяти месяцам исправительных работ, однако от исполнения наказания он был освобожден с учетом времени, проведенного в СИЗО и под домашним арестом.