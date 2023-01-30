Смертельное ДТП под Тихвином: расплющенный фурой «Рено» выехал на встречную полосу

Стали известны подробности смертельной аварии с участием большегруза, произошедшей утром 30 января на федеральной трассе в Тихвинском районе Ленобласти. Погибшая женщина не справилась с управлением.
ДТП случилось в 11:25 на 473-м километре автодороги А-114 «Вологда — Новая Ладога». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 43-летняя женщина, двигаясь на автомобиле Renault Sandero в сторону Вологды, не справилась с управлением и выехала на «встречку», где столкнулась с грузовиком Volvo.
От полученных травм автомобилистка скончалась на месте. Ее машину от удара практически сплющило. Водитель фуры не пострадал. Расследование произошедшего продолжается.