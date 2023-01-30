Стрелков о конфликте с Пригожиным: «Он потерял лицо»

Известный полевой командир, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков на закрытой встрече в Петербурге прокомментировал конфликт с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и свою неудачную попытку пойти на службу в это подразделение. По версии Стрелкова, Пригожин своим публичным оскорблением нарочно закрыл эту возможность.

Игорь Стрелков (Гиркин) выступил на закрытой встрече в книжном магазине «Листва» в минувшие выходные, спустя полдня после того, как предложивший ему было службу в ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин изложил свое видение приезда Стрелкова в расположение подразделения.



В аудиосообщении глава ЧВК заявил, что по приезде на некоем совете командиров Стрелков будет допрошен относительно событий «русской весны» в 2014 году и будет вынужден ответить на предъявленные им в оскорбительной форме обвинения. Лишь после этого, предположил Евгений Пригожин, его оппонент может быть допущен до следующей процедуры вступления в члены «Вагнера».



Сразу после этого выпада Игорь Стрелков заявил, что отозвал обещание в течении двух дней приехать в ЛНР для обсуждения своей службы в подразделении.



«Единственное, что сделал господин Пригожин, он полностью, с горкой,подтвердил ту характеристику, которую я ему дал до этого. И добавлять мне нечего.

Не хочу сказать, что я рвался в ЧВК «Вагнер», но предложение было сделано, и я честно думал: «А может быть. Почему нет?». Я же не претендовал на командование бригадой или отрядом даже. Но если меня собралась судить какая-то гоп-компания, они меня собрались допрашивать по 14-му году, еще с такими обвинениями… Извините, если ко мне есть такие обвинения, что я взял деньги у [украинского миллиардера Рината] Ахметова или еще там что-то, пусть этим займется Федеральная служба безопасности. В конце концов есть суд, прокуратура. Военная контрразведка. Все, что угодно. Но непонятным людям с непонятным статусом задавать даже такие вопросы, на значительную часть из которых я не смогу ответить, не нарушая, скажем так, своих собственных представлений о секретности и о государственной тайне…



Думаю, что предложив мне сгоряча, в расчете на то, то я не соглашусь, вступить в ЧВК «Вагнер», господин Пригожин, узнав, что я всерьез рассматриваю такую возможность, просто решил сделать невозможным мою службу в ЧВК «Вагнер». Ему это удалось.

Это не было провокацией. Иначе это было бы лучше организовано. И господин Пригожин бы так не подставлялся. Так не может быть, чтобы в один день он мне предлагает службу, пусть даже сопроводив грубыми словами, а на следующий день, узнав, что я соглашаюсь, речь идет уже о каких-то судах каких-то командиров. Еще и сопровождается буйной ненормативной лексикой, чрезвычайно оскорбительной. И сопровождается обвинениями в том, чему свидетелем он никогда не был. Нет, это именно следствие моих действий, моего ответа на его демарш.



Подчеркиваю, я действительно на какой-то момент рассматривал возможность моего взаимодействия с ЧВК «Вагнер». Не потому, что мне нравится Пригожин. А потому что 11 месяцев идет [военная операция], а я не воюю. И если бы это был последний шанс принять участие в боевых действиях, — нормально. Но, извините, так служить не приглашают. Это просто невозможно. Я, получается, еду на суд неизвестно кого, еще неизвестно, не осудят ли меня….

Я считаю, что Пригожин потерял лицо.

Да, ЧВК «Вагнер» — боеспособный боевой инструмент, о чем я неоднократно говорил. Да, ЧВК «Вагнер» используется так, что этот инструмент фактически оказывается бесполезен. Им взламывают дверь, за которой следующая дверь, за которой следующая… И этот взлом происходит с очень большими потерями в личном составе. Потому что по-другому сделать нельзя. Да, возможно, на другом участке фронта, с другими задачами ЧВК «Вагнер» оказался бы в 100 раз эффективнее, чем сейчас при том же своем потенциале. По-другому я к ЧВК «Вагнер» никак не относился и никак его не критиковал. А по поводу господина Пригожина... если мне теперь будут говорить, что я неправильно про него что-то сказал… я не знаю. Не собираюсь ничего добавлять больше».

