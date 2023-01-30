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    Санкции и контрсанкции

    Одним концом по россиянину, другим по монголу. Ущерб от западных санкций увидели под боком у РФ

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    Введенные против России санкции нанесли ущерб экономике Монголии. Об этом премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ сообщил в интервью Financial Times 30 января.

    Премьер указал, что экономическим санкциям должен предшествовать тщательный анализ, поскольку они оказывают «значительное воздействие и негативное влияние» на другие страны. Так, антироссийские ограничения стали «двойной санкцией» и в отношении Монголии, хотя вины его страны нет.

    К примеру, Улан-Батор получал «навигационные сборы», которые платили авиакомпании, летавшие из Европы в Азию через воздушное пространство России и Монголии. Ситуация изменилась после того, как введённые Москвой ответные меры на запрет полётов вынудили перевозчиков летать над Северным полюсом или через Центральную Азию и Турцию.

    Кроме того, стране пришлось решать проблемы с оплатой импортируемого из России топлива из-за ограничений в отношении банков.

    «Ситуация на Украине не просто конфликт двух стран. Она оказывает негативное влияние на мировую экономику и особенно на малые и не имеющие выхода к морю страны, включая Монголию», — заявил Оюун-Эрдэнэ (цитата по «Коммерсантъ»).

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