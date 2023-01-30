Одним концом по россиянину, другим по монголу. Ущерб от западных санкций увидели под боком у РФ

Введенные против России санкции нанесли ущерб экономике Монголии. Об этом премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ сообщил в интервью Financial Times 30 января.



Премьер указал, что экономическим санкциям должен предшествовать тщательный анализ, поскольку они оказывают «значительное воздействие и негативное влияние» на другие страны. Так, антироссийские ограничения стали «двойной санкцией» и в отношении Монголии, хотя вины его страны нет.



К примеру, Улан-Батор получал «навигационные сборы», которые платили авиакомпании, летавшие из Европы в Азию через воздушное пространство России и Монголии. Ситуация изменилась после того, как введённые Москвой ответные меры на запрет полётов вынудили перевозчиков летать над Северным полюсом или через Центральную Азию и Турцию.

