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    Скончалась актриса, сыгравшая Уэнсдей Аддамс

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    В возрасте 64 лет ушла из жизни американская актриса Лиза Лоринг, сыгравшая Уэнсдей в знаменитом сериале «Семейка Аддамс». Об этом 30 января сообщает The Guardian.

    Фото: скриншот
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    Лоринг скончалась в больнице в окружении близких, причиной стал инсульт. «Она ушла мирно, обе ее дочери держали ее за руки», — рассказала одна из дочерей. Писательница Лори Джейкобсон, которая была близка с актрисой, написала в соцсетях, что Лоринг умерла от инсульта, который был вызван курением и повышенным давлением. Три дня она была подключена к аппарату жизнеобеспечения, в конечном счете родственники решились на отключение.

    Американский комедийный сериал «Семейка Аддамс» вышел на экраны в 1964. Последняя серия была выпущена 8 апреля 1966 года. На момент начала съемок Лизе Лоринг было всего 6 лет.

    Фото: скриншот

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