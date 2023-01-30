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    Юные петербуржцы назвали возлюбленного матери педофилом. Следствие заинтересовали семь интимных предметов

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    Петербуржца подозревают в нездоровом интересе к сыну сожительницы и двоюродной сестре мальчика. Из квартиры изъяли семь предметов «сексуального характера».

    Мужчину задержали еще два дня назад, стало известно «Фонтанке» 30 января. Тогда в полицию поступил звонок о том, что в квартире на Дунайском проспекте мужчина угрожает детям.

    На следующий день в доверительной беседе с мамой и полицией 11-летний напуганный мальчик рассказал, что угрозами дело не ограничивалось. По словам ребенка, около двух недель назад, когда у семьи в гостях была его двоюродная сестра-одногодка, мамин возлюбленный выпил и совершил преступное. Мальчик утверждает, что они с сестрой пережили сексуальное насилие.

    Возбуждено дело о насильственных действиях сексуального характера. Предполагаемый агрессор пока сидит в изоляторе. Ему 59 лет, и в преступных делах он еще не был замечен.

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