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    В страшном пожаре на Кубани погибли трое детей. Показываем, что осталось от дома многодетной семьи

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    Трое детей погибли при пожаре в поселке Октябрьском в Краснодарском крае. Их матери и двум сестрам удалось спастись. Возбуждено уголовное дело, сообщило СУ СКР по Краснодарскому краю.

    Как сообщили в ведомстве, утром 29 января, в одном из частных жилых домов на улице Мира, где проживала многодетная семья, произошло возгорание. Пожарных вызвали соседи. После того, как удалось справиться с огнем, внутри нашли тела трех малышей.

    Мать, а также её дочери 7 и 12 лет были доставлены в больницу с травмами. Судя по видео, от дома остались только стены.

    СУ СК РФ по Краснодарскому краю

    Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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