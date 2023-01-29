В страшном пожаре на Кубани погибли трое детей. Показываем, что осталось от дома многодетной семьи

Трое детей погибли при пожаре в поселке Октябрьском в Краснодарском крае. Их матери и двум сестрам удалось спастись. Возбуждено уголовное дело, сообщило СУ СКР по Краснодарскому краю.



Как сообщили в ведомстве, утром 29 января, в одном из частных жилых домов на улице Мира, где проживала многодетная семья, произошло возгорание. Пожарных вызвали соседи. После того, как удалось справиться с огнем, внутри нашли тела трех малышей.

Мать, а также её дочери 7 и 12 лет были доставлены в больницу с травмами. Судя по видео, от дома остались только стены.