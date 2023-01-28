Верховный Лама Калмыкии признан иноагентом и покинул свой пост

Верховный Лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков*) принял решение покинуть свой после того, как был внесен Минюстом в список иностранных агентов. Соответствующее сообщение 28 января появилось на официальном сайте Центрального хурула Калмыкии.
В обращении он отметил, что будущего главу общины предстоит выбрать монахам центрального буддийского монастыря региона – «Геден Шеддуп Чой Корлинг».
«Монахи Калмыкии, соблюдающие в чистоте обеты, – предмет нашей гордости и наше самое большое достижение. Убежден, что выдвинутый ими кандидат принесет большое благо дальнейшему развитию чистой формы буддизма в Республике Калмыкия», – говорится в сообщении.
Официального представителя далай-ламы XIV, почетного представителя Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ, верховного Ламу Калмыкии Минюст внес в список иностранных агентов 27 января. По данным ведомства, у Эрдни Омбадыкова – гражданство США.
* Внесен Минюстом в реестр физлиц — иностранных агентов.