Верховный Лама Калмыкии признан иноагентом и покинул свой пост

Верховный Лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков*) принял решение покинуть свой после того, как был внесен Минюстом в список иностранных агентов. Соответствующее сообщение 28 января появилось на официальном сайте Центрального хурула Калмыкии.



В обращении он отметил, что будущего главу общины предстоит выбрать монахам центрального буддийского монастыря региона – «Геден Шеддуп Чой Корлинг».

«Монахи Калмыкии, соблюдающие в чистоте обеты, – предмет нашей гордости и наше самое большое достижение. Убежден, что выдвинутый ими кандидат принесет большое благо дальнейшему развитию чистой формы буддизма в Республике Калмыкия», – говорится в сообщении.