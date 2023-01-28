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    Экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел победил на выборах президента Чехии

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    Бывший председатель военного комитета НАТО Петр Павел победил во втором туре президентских выборов в Чехии, получив 57,52 % голосов после подсчета 96 % протоколов, сообщает «Интерфакс» 28 января. Новый президент обещает сделать политику страны более предсказуемой и укрепить связи с Западом.

    Соперником Павла был бывший премьер и лидер популистской партии ANO («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш, набравший 42,47 % голосов. Явка на выборах составила 70,15 %.

    Хотя формально подсчет голосов еще не окончен, Павла уже поздравил с победой премьер Чехии Петр Фиала. «Хорошо, что в Пражском Граде будет президент, который хочет объединить разные мнения и позиции», — отметил он.

    Как отмечают западные СМИ, в отличие от двух предыдущих президентов Чехии, Павел придерживается твердого прозападного курса, стремится укрепить связи с НАТО и Евросоюзом и не настроен развивать отношения с Россией или Китаем. Кроме того, новый президент выступает за решительную поддержку Киева, в то время как его соперник Бабиш выступал за прекращение конфликта и упрекал правительство в том, что оно ставило интересы Украины выше чешских.

    Павел провел предвыборную кампанию под лозунгом «Вернем порядок и мир в Чешскую Республику». Он обещал решить внутренние проблемы и укрепить позицию страны на мировой арене. По его мнению, Чехии нужен спокойный и понятный президент, а одной из причин участия в выборах он называл желание не допустить победы ценностей, отстаиваемых Бабишем.

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    НАТОЧехияЕвросоюз
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