Экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел победил на выборах президента Чехии

Бывший председатель военного комитета НАТО Петр Павел победил во втором туре президентских выборов в Чехии, получив 57,52 % голосов после подсчета 96 % протоколов, сообщает «Интерфакс» 28 января. Новый президент обещает сделать политику страны более предсказуемой и укрепить связи с Западом.



Соперником Павла был бывший премьер и лидер популистской партии ANO («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш, набравший 42,47 % голосов. Явка на выборах составила 70,15 %.

Хотя формально подсчет голосов еще не окончен, Павла уже поздравил с победой премьер Чехии Петр Фиала. «Хорошо, что в Пражском Граде будет президент, который хочет объединить разные мнения и позиции», — отметил он.