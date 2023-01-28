«Король и шут» против колдуна. Названа дата выпуска фэнтезийного сериала о творчестве группы

«Кинопоиск» провел презентацию своего нового сериала «Король и Шут», премьера которого запланирована на 2 марта. В сюжете события из жизни одноименной группы смешиваются с фэнтезийной «панк-сказкой», где Горшок и Князь попытаются вызволить принцессу из плена колдуна. Презентация 28 января прошла на Bubble Comics Con 2023.



Сюжет охватит период существования коллектива, начиная с времен, когда он еще назывался «Конторой». В сериях покажут, как группа собрала полный зал «Юбилейного», впервые дала концерт в Москве и начала выступать в разных городах России. Параллельно истории становления «Короля и Шута» события будут развиваться в мире фантазии, где фронтменам коллектива будут мешать сказочные персонажи из их песен.