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    «Король и шут» против колдуна. Названа дата выпуска фэнтезийного сериала о творчестве группы

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    «Кинопоиск» провел презентацию своего нового сериала «Король и Шут», премьера которого запланирована на 2 марта. В сюжете события из жизни одноименной группы смешиваются с фэнтезийной «панк-сказкой», где Горшок и Князь попытаются вызволить принцессу из плена колдуна. Презентация 28 января прошла на Bubble Comics Con 2023.

    Сюжет охватит период существования коллектива, начиная с времен, когда он еще назывался «Конторой». В сериях покажут, как группа собрала полный зал «Юбилейного», впервые дала концерт в Москве и начала выступать в разных городах России. Параллельно истории становления «Короля и Шута» события будут развиваться в мире фантазии, где фронтменам коллектива будут мешать сказочные персонажи из их песен.

    «Мы не делали традиционное биографическое кино, это не чистая драма, в сериале есть и юмор, и фэнтези, а реальные события переплетены с приключением в мире фантазий. В фэнтези Горшок и Князь отправляются в приключение, они идут спасать принцессу, встречая на своём пути героев песен «Короля и Шута», например, ведьму или лесника с волками. Из этого мира на основе творчества панк-группы и их жизни сложилась наша панк-сказка», — рассказал Константин Плотников, исполнитель роли Михаила Горшенёва (Горшка) в сериале.

    Роль скрипачки Маши исполнит Васса Бокова, Ренегата — Ян Ильвес, Анфисы — Валери Зоидова. Сопродюсером сериала стал солист группы «Король и Шут» и «КняZz» Андрей Князев.

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