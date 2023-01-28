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    Увидел маму и побежал. Двое детей в Петербурге попали в больницы после ДТП

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    Двое детей пострадали в авариях на улицах Петербурга в пятницу вечером. ДТП случились почти в одно и то же время. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 января.

    Накануне в 18:00 под колёса «Фольксвагена» попал четырёхлетний мальчик, который гулял у дома 348 на Приморском проспекте в Сестрорецке со своей старшей сестрой. Увидев маму, он побежал ей навстречу через проезжую часть. Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ребёнка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Установлено, что за рулём машины находился 46-летний мужчина.

    Спустя 12 минут в тот же день в ДТП пострадала 5-классница. «Тойота» под управлением 35-летнего водителя наехала на девочку у дома 59 на Комендантском проспекте, когда та переходила дорогу на красный. Школьницу отвезли в детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением, под вопросом — перелом ключицы.

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