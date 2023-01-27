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    У Капеллы поют и готовят на полевой кухне. Там вспоминают 900 блокадных дней и ночей

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    В парадном дворе Капеллы будто снимают исторический фильм. Там дымит полевая кухня, а возле танка ходят солдаты Красной армии.

    Так стартовала молодежно-патриотическая акция «900 дней и ночей», сообщает 27 января фотокорреспондент «Фонтанки». Посетителям покажут интерактивную экспозицию, выставку, организованную поисковыми отрядами, напоят чаем из самовара и даже споют с ними под аккордеон. Отметим, что возрастных ограничений акция не имеет.

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    Кроме того, в шесть вечера на фасаде здания покажут фильм Сергея Лозницы «Блокада». Инсталляции будут работать вплоть до вечернего салюта — до девяти вечера.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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