У Капеллы поют и готовят на полевой кухне. Там вспоминают 900 блокадных дней и ночей

В парадном дворе Капеллы будто снимают исторический фильм. Там дымит полевая кухня, а возле танка ходят солдаты Красной армии.
Так стартовала молодежно-патриотическая акция «900 дней и ночей», сообщает 27 января фотокорреспондент «Фонтанки». Посетителям покажут интерактивную экспозицию, выставку, организованную поисковыми отрядами, напоят чаем из самовара и даже споют с ними под аккордеон. Отметим, что возрастных ограничений акция не имеет.
Кроме того, в шесть вечера на фасаде здания покажут фильм Сергея Лозницы «Блокада». Инсталляции будут работать вплоть до вечернего салюта — до девяти вечера.