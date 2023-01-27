Схиигумену Сергию вынесен приговор за возбуждение ненависти

Бабушкинский суд Москвы 27 января огласил приговор в отношении бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) и его последователя Всеволода Могучева. Об этом сообщает пресс-служба СКР. Оба признаны виновными в возбуждении ненависти и вражды.



Было установлено, что с 25 декабря 2019 года по 18 июля 2020 года Могучев и Романов распространили в соцсетях «проповедь», разжигающую ненависть к евреям, иудеям, мусульманам и католикам. Романову суд определил 7 лет лишения свободы, Могучеву — 5 лет.

