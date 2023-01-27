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    Схиигумену Сергию вынесен приговор за возбуждение ненависти

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    Фото: Следственный комитет России
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    Бабушкинский суд Москвы 27 января огласил приговор в отношении бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) и его последователя Всеволода Могучева. Об этом сообщает пресс-служба СКР. Оба признаны виновными в возбуждении ненависти и вражды.

    Было установлено, что с 25 декабря 2019 года по 18 июля 2020 года Могучев и Романов распространили в соцсетях «проповедь», разжигающую ненависть к евреям, иудеям, мусульманам и католикам. Романову суд определил 7 лет лишения свободы, Могучеву — 5 лет.

    Ранее Романов уже осуждался за убийство и разбойное нападение к 13 годам лишения свободы. Вышел он в конце 90-х. В 2021 году суд признал его виновным в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, самоуправстве. Ему было назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы в ИК общего режима. Сегодня суд частично сложил приговоры и назначил Романову 7 лет в колонии общего режима.

    Фото: Следственный комитет России

    Проблемы у бывшего священнослужителя начались из-за его роликов в YouTube, в которых проповеди смешивались с критикой в адрес церкви и власти из-за карантинных мер. В конце июня 2020 года его люди напали на съемочную группу Ксении Собчак, которая приехала делать сюжет о физических истязаниях послушников. Отец Сергий был оштрафован на 90 тысяч рублей за распространение в Интернете фейков о коронавирусе — чипировании и опасности 5G. В ответ он требовал у Владимира Путина передать ему президентские полномочия. А затем заперся на территории монастыря и отказался пускать туда представителей РПЦ. С ним оставались его сторонники, которых в августе отлучили от церкви за предательство. Через месяц аналогичная участь постигла и самого отца Сергия.

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