В «Пассажиравтотрансе» проверяют автобусы-«гармошки» после пожара. Там перетирается кабель

Комиссия установила причину возгорания в автобусе «Пассажиравтотранса» в ночь на 25 января. По данным «Фонтанки», в старой «гармошке» перетерся кабель.

Как подтвердил собеседник, близкий к транспортному блоку, речь идет о силовом кабеле, который тянется от двигателя в задней части автобуса к кабине, где вся электроника. В районе межсекционного соединения он перетерся за 9 лет службы машины, произошло замыкание, резиновый кожух быстро воспламенился. Автобус «Волгабас» 2013 года выпуска выгорел полностью, пожар произошел в автопарке , обошлось без пострадавших.

По словам собеседника «Фонтанки», сейчас все машины той поставки 2013–2014 годов поставили на прикол. Соединения разбирают, меняют потенциально опасные участки кабеля и изменяют маршрут его прокладки. Автобусы выпускают на линию только после этих процедур. Учитывая возраст, скоро их заменят новым подвижным составом.



Как сообщил источник в ПАТ, предприятие также направит запрос на завод для определения параметров дополнительного превентивного технического обслуживания узла в автобусах этой модели.

