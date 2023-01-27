Водителя автобуса, устроившего смертельное ДТП на трассе «Нарва», задержали

Смертельная авария с участием развозки в Кингисеппском районе Ленобласти стала уголовным делом. Водителя автобуса задержали.
ДТП произошло около 20:19 на 134-м километре федеральной трассы А-180 «Нарва». 56-летний житель Сланцев, управляя автобусом King Long, принадлежащим ивангородской фирме-перевозчику, следовал от Ивангорода в сторону Кингисеппа и при повороте налево в промзону «Фосфорит» не пропустил встречный KIA Soul, стало известно «Фонтанке» 27 января. Водитель «КИА», 58-летняя жительница Ивангорода, от полученных травм скончалась на месте. Легковая превратилась в искореженную груду металла.
В пятницу, 27 января, по факту аварии возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель автобуса был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Известно, что за 2022–2023 годы мужчина привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 3 раза: дважды — за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки и один раз — за управление неисправным транспортным средством.