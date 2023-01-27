    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -4

    1 м/с, с-з

    766мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd69.13eur75.33

    Водителя автобуса, устроившего смертельное ДТП на трассе «Нарва», задержали

    1550
    обсудить

    Смертельная авария с участием развозки в Кингисеппском районе Ленобласти стала уголовным делом. Водителя автобуса задержали.

    ДТП произошло около 20:19 на 134-м километре федеральной трассы А-180 «Нарва». 56-летний житель Сланцев, управляя автобусом King Long, принадлежащим ивангородской фирме-перевозчику, следовал от Ивангорода в сторону Кингисеппа и при повороте налево в промзону «Фосфорит» не пропустил встречный KIA Soul, стало известно «Фонтанке» 27 января. Водитель «КИА», 58-летняя жительница Ивангорода, от полученных травм скончалась на месте. Легковая превратилась в искореженную груду металла.

    В пятницу, 27 января, по факту аварии возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель автобуса был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Известно, что за 2022–2023 годы мужчина привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 3 раза: дважды — за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки и один раз — за управление неисправным транспортным средством.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с автобусом
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close