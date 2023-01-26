В полиции рассказали подробности смертельного ДТП с автобусом на «Нарве»

Автобус, столкнувшийся с легковым автомобилем под Кингисеппом 26 января, вёз пассажиров, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Никто из них не пострадал.

По данным полицейского главка, ДТП произошло на 133-м километре трассы «Нарва» на повороте на «Фосфорит» незадолго до половины девятого часа вечера. Погибла 58-летняя водитель «Киа Соул». В соцсетях показывали груду металла, в которую превратился автомобиль.

За рулём заказного автобуса находился 56-летний мужчина, в салоне ехали двое пассажиров. Никто из них не пострадал, уточнили в полиции. Все детали аварии устанавливаются.