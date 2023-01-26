Вы тоже их видели? «Фонтанка» объясняет, откуда в почтовых ящиках взялись газовые «счета»

Горожане снова находят у себя в почтовых ящиках газовые квитанции с незнакомыми наименованиями в титуле. Предложение понятно: заплати вот по этим реквизитам и звони, если что. Появление неопознанных платежных — по факту — документов в Петербурге происходит регулярно. Когда их количество зашкаливает и в воздухе повисает произнесенное сотнями людей слово «аферисты», Смольный традиционно выпускает разъяснения: это никакая не квитанция, а просто предложение; любой счет за услуги без письменного договора — повод обратиться к правоохранителям. Но количество обеспокоенных этой убедительной полиграфией не снижается.
Текстовую версию материала о загадочных «квитанциях» читайте в материале Николая Кудина.