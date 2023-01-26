    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, зап

    761мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd69.13eur75.33

    Fontanka.Digital

    Вы тоже их видели? «Фонтанка» объясняет, откуда в почтовых ящиках взялись газовые «счета»

    2542
    6 комментариев
    Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ
    ПоделитьсяПоделиться

    Горожане снова находят у себя в почтовых ящиках газовые квитанции с незнакомыми наименованиями в титуле. Предложение понятно: заплати вот по этим реквизитам и звони, если что. Появление неопознанных платежных — по факту — документов в Петербурге происходит регулярно. Когда их количество зашкаливает и в воздухе повисает произнесенное сотнями людей слово «аферисты», Смольный традиционно выпускает разъяснения: это никакая не квитанция, а просто предложение; любой счет за услуги без письменного договора — повод обратиться к правоохранителям. Но количество обеспокоенных этой убедительной полиграфией не снижается.

    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться

    Текстовую версию материала о загадочных «квитанциях» читайте в материале Николая Кудина.

    Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close