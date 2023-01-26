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    У станции Лигово копится пробка. На Народного Ополчения сбили мужчину

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    ДТП с пешеходом затруднило движение транспорта в Красносельском районе Петербурга днем 26 января. О происшествии сообщают очевидцы.

    В четвертом часу дня на проспекте Народного Ополчения, в районе станции Лигово, женщина за рулем автомобиля сбила пешехода, сообщают в телеграм-канале «Мегаполис». На фото с места ДТП видно кроссовер с открытым багажником и прибывшую на место «скорую». В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» рассказали, что ДТП случилось около 15 часов. Пешехода — мужчину лет 50 на вид — госпитализировали в состоянии средней тяжести.

    Из-за ДТП движение по проспекту затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», затор скопился от Дудергофки к улице Партизана Германа. Также стоит съезд с проспекта Маршала Жукова на проспект Народного Ополчения.

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    Фото: «Мегаполис»

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    ДТПДТП с пешеходом
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