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    Любовь к «пьяной» езде лишила петербуржца машины и добавила работы

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    Суд в Петербурге вынес приговор водителю, который несколько раз попался пьяным за рулем. Машину у него решили конфисковать.

    Утром 30 октября 2022 года подсудимый сел пьяным за руль Volkswagen Transporter и у дома 68 по Кубинской улице был задержан сотрудниками ГИБДД, сообщает 26 января пресс-служба прокуратуры Петербурга. До этого он уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

    Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем водителем в состоянии опьянения, который ранее подвергался административному наказанию за «пьяную» езду) и приговорил его к 200 часам обязательных работ с лишением водительских прав на срок 2 года. Автомобиль же был конфискован и обращен в собственность государства.

    Приговор в законную силу еще не вступил.

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