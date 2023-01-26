Десятки костей и две гранаты. Что нашли к утру на территории больницы на Авангардной

Далеко за полночь закончили работу на площадке у больницы № 15 на Авангардной улице в Петербурге сотрудники СК, полиции и прокуратуры.



Как стало известно «Фонтанке» 26 января, всего на месте земляных работ на площадке, где планируют построить новый корпус стационара, нашли 45 фрагментов костных останков, а также запал гранаты РГД-33 и гранату Ф-1. Причем боеприпасы были в ржавчине, и лежали там, скорее всего, со времен Великой Отечественной.



С утра 26 января работы по извлечению останков из земли продолжились.



Человеческие кости и боеприпасы нашли накануне во время работы по выкапыванию траншеи под водопровод.

