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    Десятки костей и две гранаты. Что нашли к утру на территории больницы на Авангардной

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    Далеко за полночь закончили работу на площадке у больницы № 15 на Авангардной улице в Петербурге сотрудники СК, полиции и прокуратуры.

    Как стало известно «Фонтанке» 26 января, всего на месте земляных работ на площадке, где планируют построить новый корпус стационара, нашли 45 фрагментов костных останков, а также запал гранаты РГД-33 и гранату Ф-1. Причем боеприпасы были в ржавчине, и лежали там, скорее всего, со времен Великой Отечественной.

    С утра 26 января работы по извлечению останков из земли продолжились.

    Человеческие кости и боеприпасы нашли накануне во время работы по выкапыванию траншеи под водопровод.

    «Фонтанка» показывала, что помимо костей нашли на месте котлована.

    Под снос на Авангардной были запланированы два здания, в одном находились ­урологическое и стоматологическое отделения, в другом — гематологическое и отделение переливания крови. На их месте должны возвести лечебно-диагностический корпус на 569 койко-мест общей площадью около 49 тысяч квадратных метров.

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